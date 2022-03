Los crímenes que llevaron a Manuel Zapateiro a la cárcel

Hoy, un mes después de su crimen, su papá contó que además del dolor, que para él cada vez incrementa, ha llegado la incertidumbre.

“A mi hija, la otra mella, han venido a decirle que ese hombre la va a mandar a matar”, dijo.

Rafael aseguró que ahora va “llevando la vida, todo el tiempo me acuerdo de ella. Era la primera persona que veía cuando llegaba del trabajo. Desde entonces me acuesto a eso de las diez de la noche, pero a las dos de la mañana ya no hay más sueño para mí”.

Y a esa hora de la madrugada es cuando comienza a recordar a su hija.

“Esto que estamos pasando es muy duro (…) ella dejó un bebé y él irá creciendo, y lo hará sin poder conocer a su mamá. Diariamente pienso en mi nieto, ustedes no se imaginan cuánto. Me siento más tranquilo, porque un hombre así no es para que esté en la calle y espero que dure esos 40 años completos en la cárcel”, finalizó el hombre, agregando que “la otra mella está viviendo conmigo, la estamos cuidando”.