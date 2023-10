‘El terror de la moto roja’: su fuga, desaparición y la caída

Ella le preguntó al hombre el por qué había tomado aquella ruta; sin embargo, este contestó que se dirigía al desvío del puente del barrio Siete de Abril, para así ir rumbo a Soledad. No obstante, el camino se volvía cada vez más oscuro.

“Se metió por Los Almendros y yo empiezo a sospechar, por lo que sigo mandando ubicación en tiempo real a unos amigos que vivían cerca de la zona y medio pude contar lo que pude. Intenté tirarme de la moto, porque vi que íbamos por un lugar que no conozco, pero me agarró duro de la pierna y empezó a amenazarme diciéndome que me iba a pegar un tiro y que me iba a dejar ahí tirada”, añadió.

Una vez en aquella zona enmontada, el individuo la lanzó contra el suelo: “Me quitó todo, la clave de mi celular, mis pertenencias, todo”.

“Intenté defenderme pero no pude, él me golpeó. Cuando quise agarrarle la placa de la moto, empezó a insultarme y decirme que no mirara, porque sino me golpeaba la cabeza. En el instante que se va yo alcanzo a levantarme, tenía mi jean todo roto de un lado, estaba sola”, manifestó.

La mujer escuchó varias motocicletas a lo lejos, comenzó a gritar por auxilio. Eran los amigos a quienes les había compartido información, pero cuando ellos llegaron ya el presunto abusador no estaba.

“Yo había escuchado de casos similares antes en las noticias, pero en realidad nunca pensé que me pasaría a mí. Esto ha sido muy duro, me ha afectado de manera física y mental. Solo pido que se haga justicia”, finalizó la víctima.

En su momento, EL HERALDO consultó a la Fiscalía por la medida de Gerson Salcedo Arias y se dijo que este cumplía con “detención domiciliaria”, pero que no se tenían registros o denuncias de nuevas actuaciones.