Tras condena a Tomás Maldonado, otras familias esperan justicia

El 21 de septiembre de 2003 las autoridades conocieron sobre la muerte de Aida Rocío Antolínez Lizarazo, de 34 años. La mujer era comerciante, tenía una panadería ubicada en el barrio Villa del Carmen II Etapa.

El cuerpo de Aida Rocío fue hallado en el sector de Punta Roca, en Salgar, en cercanías donde fue encontrado el cuerpo de Yilibeth. La forma cómo fue encontrado el cadáver de la mujer, con signos de tortura, era similar al de la joven de El Bosque, según la investigación.

Sobre la relación entre la víctima y Tomás Maldonado, la autoridad señaló para la época de los hechos que, según testimonios de allegados a la víctima, “eran buenos amigos, y andaban y tomaban ron juntos, pero Rocío me comentó que ella tuvo un problema con un cuñado de Tomás del cual no sé cómo se llama y no lo conozco…Rocío me dijo que una vecina de Marta había llamado a la esposa de Tomás, y le dijo que Tomás estaba en la fiesta con una vieja mona que era la cachaca de la panadería…”.