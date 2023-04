“Las monedas que antes iban para la alcancía ahora van para los delincuentes”

Por otro lado explicó que muchos profesores han optado por meter en su presupuesto esos $1.000 que al mes se les convierte en $20 mil pesos. “Esa moneda que antes le echaban a la alcancía de sus hijos, ahora se la tienen que dar a los delincuentes para no ser objeto de atraco o amenazas. Algunos por el contrario están pidiendo ser trasladados de institución por miedo”, aseguró.

Lamentablemente hace tres años, de acuerdo a lo manifestado por Jiménez Díaz, “un docente no solo fue amenazado, fue herido a bala. En ese momento se puso la denuncia, el individuo fue identificado por la Policía, ofrecieron recompensa y hasta el día de hoy eso quedó así. El profe estuvo a punto de morir”.

Precisamente eso es lo que no quiere el funcionario de la Adeba, que un caso como este se vuelva a presentar, por eso pide a las autoridades hacerle frente a esta problemática que día a día se va convirtiendo en una bola de nieve gigantesca. “No hemos recibido respuesta por parte de las autoridades, nos dicen que coloquemos la denuncia, lo hacemos y no hacen nada al respecto. Nos dicen que esto no es extorsión, que no es vacuna”, agregó.