La ruta trazada por la Fuerza Aérea para contrarrestar la minería ilegal

De acuerdo con el coronel Vega “en el Atlántico este crimen es alto, pero no tanto como en el sur de Bolívar y el norte de Antioquia, pero cuando llegue algún momento en el que en Bolívar ya no tengan cómo sacar ellos van a buscar cualquier río y no duden que pueden permear el Atlántico, ya que lamentablemente este delito no desaparece, crece o se mueve”.

La actividad minera se desarrolla con gran intensidad en los municipios de Simití, Norosí, Santa Rosa y Ayapel. Está representada principalmente en la explotación de oro de aluvión. Lo que corresponde al oro y de minerales preciosos sigue siendo una de las actividades más relevantes de financiadoras de los grupos armados ilegales.

En la región caribe colombiana, la principal afectación se da en las áreas ribereñas del río Magdalena, activo ambiental de la nación que es dañado gravemente por el uso de maquinaria pesada, impactando la masa forestal, hidrobiológica, de subsuelo, entre otras.

“El río Magdalena es el gran afectado, ya que este es un corredor de movilidad de fauna y flora, especies que solo crecen y habitan allí, y todo esto lo desplazan con todo este tema de las explosiones, los químicos. Infortunadamente en la guerra hemos tenido un desplazamiento de personas, pero aquí estamos teniendo un desplazamiento de la biodiversidad”, agrega el comandante.