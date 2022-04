Kylie y Federico: los dos casos que exigen justicia desde hace dos años

Una despedida que ella nunca pensó que sería la última: “cuando ya voy en camino a la altura de la calle 30 veo a un conocido que la llevaba ensangrentada en una moto, y me volví loca preguntando para dónde la llevan, que qué había pasado”, añadió la mujer.

En el hospital todo fue una tortura, las horas pasaban y, según la madre, no sabía qué le había pasado a su hija. “Pasaron las horas, me tranquilicé y el papá de la niña fue el que me confirmó que mi pequeña se había ido”.

Una noticia que, en medio de la fría lluvia, devastó a Narge y a toda su familia. Sin embargo, las dudas rondaron en la cabeza de la mujer: “ya al momento de regresar al barrio y encontrarme con en el lugar de los hechos me contaron los vecinos que el delincuente estaba corriendo en la misma calle donde mi hija estaba comprando los fritos y ella se metió en la casa al ver todo lo que estaba pasando. Entonces, el presunto delincuente ingresó a la misma vivienda, por lo que el uniformado disparó sin ningún cuidado e impactó a mi bebé”.

Lefevre nunca recibió un mensaje de las autoridades ni mucho menos unas palabras de condolencia por parte de la institución. Aseguró que a los pocos días presentó las denuncias en la Fiscalía y en la Policía.

“No entiendo por qué la Policía Metropolitana de Barranquilla protege mucho a esos policías que cometen este tipo de actos, prácticamente son homicidios, no los culpo a todos, pero conozco muchos casos parecidos al mío”, dijo la madre de Kylie.

“Perdí a mi única hija en ese momento, no fue fácil. Era una niña alegre, contenta, juiciosa e inteligente. Me da mucha tristeza recordar que me dijo que la llevara conmigo el día que pasó todo, pero yo no me la pude llevar porque era plena cuarentena, no quería exponerla, donde yo hubiese sabido que todo esto podía pasar, por supuesto que me la hubiese llevado”, dijo entre lágrimas Lefevre.

Jorge Bolaños, abuelo de Kylie, señaló que se enteró de la triste noticia en medio de un aguacero. “Narge me llamó y me dijo lo que había sucedido, yo no podía creerlo, y por la lluvia no pude salir, pero uno tiene más experiencia con los años, traté de asesorarla y orientarla en el caso”.

“Nos colocamos en contacto con un abogado, que fue el que estuvo pendiente de todo el proceso, y yo he estado verificando que todo transcurra correctamente; sin embargo, hasta el momento no hemos podido conseguir que la Policía nos dé respuesta a través de su departamento disciplinario”, dijo el familiar.