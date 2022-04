“Él retrasó el proceso con 25 abogados diferentes”

Sin embargo, la tranquilidad llegó y cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soledad emitió el pasado 5 de abril sentido de fallo condenatorio en contra del barrista. “Por fin se logró algo que se esperó tanto, y estoy muy contenta porque estaba a la expectativa de si salía o se quedaba,. A veces me angustiaba pensar que podría quedar libre y buscarme hasta hacerme daño nuevamente”.

Vega confesó que el hombre aún sigue recibiendo mensajes del hombre desde la cárcel: “Cuando cayó preso me hizo una llamada telefónica de un número desconocido, pero contesté y me di cuenta que era él y colgué, después me empezó a escribir por Instagram desde el año pasado diciéndome que lo sacara de allí; que ya había pagado por lo que hizo; que pensara en mis hijos. Me dio a entender que él era un líder en donde estaba recluido y que también tenía gente afuera, eso me lo dijo como para intimidarme”.