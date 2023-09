El siniestro vial que cambió la vida del joven Jerry Figueroa

“La empresa no quiere mostrar los videos, inclusive ya nos contestó en segunda instancia el juez del Circuito número 12, ratificando que nosotros tenemos la razón en exigir esos videos, y aun así nada, no quieren entregar nada. Sabemos nosotros de que él no utilizó el puente, pero hay unos indicios de que el conductor iba en exceso de velocidad y no frenó a tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber, porque si realmente Transmetro no tiene ninguna culpa, ni el conductor tiene ninguna culpa, por qué no muestran los videos”, dijo el hombre.

En esa misma línea, el progenitor añadió que el caso en la Fiscalía tiene mes y medio, y, tan solo hasta ahora, fue que mandaron las órdenes para la entrega de los videos. “No hay un apoyo de ningún ente aquí, ni de Policía, ni de Fiscalía, ni de Transmetro tampoco”, finalizó.