Investigan muerte de menor en medio de procedimiento policial

“Se metieron por otro lado, lo abrazaron y le dieron un tiro en la espalda y lo dejaron 20 minutos tirado, no le dieron los primeros auxilios, no hicieron las cosas como era, ya él estaba muerto ahí”, dijo la progenitora.

“Todo esto se hace con pruebas, yo lo único que clamo es justicia, la Policía no debió actuar como actuó. Los vecinos dicen que mi hijo no estaba en ninguna pelea, salió a ver qué pasaba. Mi hijo era pura alegría, él no se metía con nadie”, agregó la madre.

Finalmente, las autoridades manifestaron que “ se activó de manera inmediata un grupo interdisciplinario con el fin de desarrollar las investigación de los hechos en el marco de las políticas de transparencia institucional con el fin de determinar presuntas responsabilidades”.