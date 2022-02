Hurtos en Barranquilla se redujeron durante el mes de enero

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, indicó el martes que tras los últimos hechos delincuenciales en la ciudad, las autoridades no van a bajar la guardia.

“Estamos todos los días haciendo investigaciones, llevamos un número importante de capturados. Antes de ayer capturamos a uno de los sicarios que estaba cometiendo estos delitos. Hay nuevas investigaciones importantes en la Fiscalía, además de material contundente para seguir dando golpes y seguimos agregando a personas al listado de los más buscados”, dijo Pumarejo.

“No nos vamos a detener ante la delincuencia. No nos vamos a quedar quietos y vamos a seguir persiguiendo a los bandidos y no permitiendo que los niños empuñen un arma”, aclaró.

No obstante, reiteró que aunque Barranquilla es la ciudad con “menos incremento de hurtos de 2020 a 2021 y tiene una reducción del hurto entre el 2019 y 2022”, las autoridades seguirán combatiendo la criminalidad.