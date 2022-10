Las secuelas en el presente tras 40 años del expreso en El Bosque

Al hombre se le quemaron sus piernas. Duró internado un año en el Hospital Universitario y todos sus conocidos le afirmaban que las personas con las que se encontraba esa noche estaban con vida: “Me decían que mis amigos habían quedado bien, tenía cinco compañeros que estaban esa noche conmigo, y luego de la recuperación fue que me dieron la verdad: todos estaban muertos”.

“Un hermano mío estaba cerca del sitio y supo que había un accidente, entonces salió corriendo y me encontró todo prendido, él fue quien me ayudó y me subió a un camión. Incluso cuando yo llegué al centro médico me dieron por muerto, me llevaron a la morgue, ahí me levanté y me sentía las piernas quemadas y un dolor inmenso en el estómago”, mencionó Luis Miguel.

Fue allí cuando una de las enfermeras del lugar se percató de que Licero se encontraba con vida, pero con quemaduras de tercer grado en sus piernas y el abdomen roto debido a la multitud que corría despavorida en el lugar que lo utilizó como puente para cruzar entre los muertos que estaban tendidos en el suelo.

Al señor Luis lo operaron dos veces en ese año. “La vida mía ha sido componiendo abanicos, de ahí entra mi poco sustento. Luego del siniestro nada volvió a ser igual, la movilidad de mis piernas no fue la misma, y mi vida no avanzó al mismo ritmo que los demás. No me casé y no tuve hijos. La pierna más afectada, la derecha, tuvo que ser amputada debido a una bacteria que me afectó el hueso”.