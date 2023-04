“Es un trabajo silencioso, pero grande y que muchos desconocen”

“En plena pandemia, estábamos entregando ayudas a las poblaciones vulnerables y uno de los voluntarios se me acercó y me dijo: “Mayor, ¿usted podría regalarme un mercado para llevar a mi casa? Allá no tenemos qué comer.” Lo hacen por pasión, es un trabajo silencioso pues actualmente no cuentan con ningún tipo de retribución.