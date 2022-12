“Mi hijo no quería estar en Cauca”: papá de policía asesinado en atentado

La mala noticia llegó a sus conocidos luego de que una llamada fuera respondida por un compañero suyo, quien les informó que el subintendente de la Policía, asignado al municipio de El Bordo, en dicho departamento, había resultado gravemente herido en medio de un atentado con explosivo. Todo se oscureció cuando a través de redes se supo del deceso de Muñoz Medina, en la mañana del anterior jueves.

El uniformado, natural de la capital del Atlántico, criado en Siete de Abril, se encontraba en una calle del barrio Popular (Cauca) cuando algo estalló. Dos patrulleros fueron alcanzados por la detonación y quedaron afectados. Esto pasó cuando iban a atender un supuesto llamado de la comunidad. Sin embargo, al llegar a dicho lugar, fueron sorprendidos.

En Barranquilla sus allegados no lo podían creer. “Yo me enteré por medio de su esposa. Ellos hablaron a las ocho de la mañana, como de costumbre, y también era común que hablaran a las 10, pero cuando ella lo llamó a esa hora no le contestó, ella insistió y le respondió un patrullero y le dijo que mi hijo había sufrido un atentado y que estaba herido”. Así lo relató Miguel Muñoz mientras lloraba sentado en una silla, con el cuadro de Medel reposado en su pierna.

“Mi hijo era un buen Policía. Cuando estábamos tomando me decía que no quería estar más en la institución, que ya no estaba entusiasmado. Yo sabía que él no quería estar en Cauca, tenía cuatro meses de estar allá (…) me había dicho que estaba a la espera de alguna posibilidad de ser trasladado”, contó el padre de la víctima.