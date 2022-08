“Nos pondremos en contacto con los familiares de la paciente”: Mi Red

Luego de la denuncia instaurada por una familia del barrio La Luz, la cual se basa en que hubo un supuesto error en el Camino Simón Bolívar en el manejo del protocolo de entrega del cadáver de una criatura de cinco meses de gestación fallecida el pasado fin de semana, el gerente de Mi Red IPS, Rómulo Rodado, se refirió este miércoles sobre el caso.

“Atendimos recientemente a una paciente que consultó por un dolor abdominal y cuyas características clínicas mostraron un embarazo no viable, el desenlace y la historia clínica no han sido autorizado por paciente y familia (…) Hemos iniciado una revisión de la situación y, hasta el momento, no hemos encontrado fallas clínicas o asistenciales, por lo que contactaremos a la familia para revisar el resto del proceso, y haremos lo pertinente con las responsabilidades frente al caso”, expresó Rodado, gerente de la entidad.