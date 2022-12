“El hombre que arrolló a mi hija y a mi esposo iba pasado de velocidad”

A ella le dijeron que a María Ángel la habían auxiliado, pero que, al parecer, quien estaba grave era su pareja. Contó la mujer que hubo testigos del caso que le aseguraron que el hombre que iba en la motocicleta los impactó cuando apenas iban bajando la acera para cruzar la calle.

“Me decían que la niña salió disparada de los brazos de él y que se golpeó la cabeza con un andén, que no pudieron hacer nada. A mi esposo se le partió la pierna, recibió golpes en la frente, en los brazos, ahora está consciente y lo van a intervenir en la Clínica”, agregó Charris Pedroza con voz entrecortada.

De la misma manera, los familiares de la menor fallecida insistieron en que el individuo que arrolló a padre e hija “iba demasiado rápido y sí estaba en estado de embriaguez. Que se haga justicia, que la muerte de mi bebé no quede impune, esta persona no tuvo precaución, yo no pido plata”.