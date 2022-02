“Mi hijo no tiene ningún órgano comprometido, él está muy bien”

La progenitora del menor contó que en ese momento corrió para ver lo que había sucedido, pero que cuando quiso llegar a la primera planta el uniformado ya había socorrido al niño para conducirlo al centro médico.

“Todo pasó muy rápido. Yo solo preguntaba si mi hijo estaba bien y varios vecinos me dijeron que sí, que estaba vivo. Yo le doy primeramente gracias a Dios, porque metió su mano y ocurrió el milagro, y después al vecino (uniformado de la Policía) porque gracias a él pudieron brindarle los primeros auxilios a mi hijo, no he parado de darle las gracias”, dijo.

La mujer aseguró que “el niño ha interactuado bastante, aquí vinieron le trajeron un carro, ha jugado, ha caminado, todo, él está muy bien”, y finalizó de la siguiente manera: “Quiero aclararle a la gente que mi esposo y yo somos muy cuidadosos con nuestros hijos, no fue un descuido, como están diciendo, porque yo como madre no voy a querer un mal para mi hijo (…) si Dios permitió esto fue por algo, mi bebé tiene un propósito”.

Vecinos del conjunto, el cual está ubicado en la calle 63 con carrera 14 en Soledad, le manifestaron a este medio su preocupación e hicieron un llamado a los demás habitantes a tener mucha precaución, especialmente con el cuidado de niños en zonas como los balcones.