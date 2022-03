“‘Hey, pela’o, eres tú’, así le dijeron a mi hijo antes de dispararle”

A ‘Junior’ solo le faltaban las prácticas para poder graduarse del Sena, tan solo tenía 15 días de haber comenzado ese periodo de su vida.

“Mi hijo era una persona buena, no se metía con nadie, él no era malo, estaba haciendo sus prácticas del Sena, le habían entregado apenas su uniforme y estaba demasiado contento, en el trabajo le habían dicho a él que no se preocupara, que iban a contratarlo apenas se le acabara el contrato de prueba”, relató la mujer con la voz entrecortada.

Entre tanto, Miguel Orozco, abuelo de la novia de Carlos, lo recuerda con mucho cariño: “Un muy buen muchacho, siempre estaba en mi casa, del trabajo cogía para donde la novia y yo le decía que no se fuera tan tarde porque esto está muy peligroso y lo podían atracar”.

A la familia de la pareja sentimental de ‘Junior’, le “cayó como un balde de agua fría” la noticia, porque: “Él era una persona que no tenía problemas con nadie, tenía su trabajo, era dedicado a su familia y a sus estudios”, mencionó Orozco.

Finalmente, la familia cree que “lo confundieron con alguien más, él no tenía antecedentes nada de eso, y pedimos a las autoridades que no dejen este hecho así, que por favor nos den respuestas a lo que le pasó a Carlos”, puntualizó Jhoana Orozco, tía de la víctima.