Carmen Contreras no se explica por qué su hija ya no se encuentra con ella. La mujer había viajado desde Miami, Estados Unidos, a acompañarla a un procedimiento que iba a realizarse, pero no pensó que le tocaría regresar a casa sin su “niña”.

La progenitora de Dilay Danissa Escalante Contreras, la ciudadana estadounidense de 46 años que murió tras someterse a una cirugía bariátrica con el doctor Carlos Sales Puccini, aseguró en diálogo con EL HERALDO que la embajada estadounidense se encuentra frente al caso, y además, señaló que “todo fue negligencia del médico”.

“Debió haber dejado a mi hija hospitalizada varios días y no darle de alta porque en el proceso de recuperación él no estuvo pendiente. Si Dilay no lo llamaba, él no acudía; ella le decía lo que sentía y su respuesta siempre fue que todo era normal por la operación”, expresó.

Y es que la hoy fallecida ingresó a un quirófano de la Clínica Reina Catalina de Barranquilla para ser sometida a tal procedimiento con dicho especialista el pasado 21 de abril.

Aparentemente, poco tiempo después fue dada de alta y se dirigió en compañía de su mamá, una tía, un amigo y una enfermera que laboraba para Sales Puccini, al apartamento donde se había hospedado.