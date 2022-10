“Esta llamada la hicieron desde una cárcel”: concejal Trocha sobre amenazas

“Mi hijo me contactó insistentemente porque lo habían llamado para exigirle una suma de dinero para no atentar contra su vida. Yo en ese momento le dije que les dijera a esos extorsionistas que me llamaran porque él solo es un estudiante. Estando en la plenaria con el micrófono abierto me llamaron e inmediatamente realicé la denuncia pública”, señaló Trocha Gómez.

Tras escuchar cómo un hombre, utilizando un acento antioqueño, le lanzaba groserías y sentencias, el cabildante se dirigió hasta el comando de la Policía de Barranquilla: “Estando con las autoridades, luego de realizar el rastreo de la llamada, se evidenció que la comunicación vino desde una cárcel”.

Indicó Trocha que lo anterior “hoy se hace evidente por mi posición como concejal, pero deja al descubierto que la mayor responsabilidad aquí es del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), que refleja incompetencia al no poder controlar el acceso de teléfonos celulares a persona condenadas que solo se dedican a amedrentar a la ciudadanía, no solo en la ciudad sino en todo el país”.