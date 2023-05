“El caso de Nancy Mestre me inspiró”: Arlex Torres

“Siempre viví con ese karma en mi corazón, pero también tuve la esperanza de que algún día iba a haber justicia por ese acto de feminicidio cometido. Gracias a Dios y gracias a las autoridades de la Policía de Atlántico esto se logró”, declaró el familiar de las víctimas.

Es de anotar que Torres, hoy con 37 años, era muy niño cuando el caso ocurrió: “Cuando ocurrieron los hechos yo tenía 11 años, me entero de la noticia, fue muy duro, no lo asimilé, viví con esa angustia, afortunadamente no me afectó en mi vida cotidiana”.