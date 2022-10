Robos tienen atemorizados a los habitantes de Adelita de Char en La Playa

Primero hizo referencia a los últimos sucesos que tuvieron lugar en sectores del barrio, manifestando así que esta situación está muy lejos de tener un final. “El 5 de octubre se presentaron dos atracos más, uno en la mañana a una odontóloga y otro a las 2 de la tarde a un estudiante de un colegio del sector. Estas personas no tienen escrúpulos, esta situación no pinta nada bien”.

De esta misma manera habló del tiempo que llevan sufriendo este tipo de robos, pues como bien cuenta llevan más de dos meses padeciendo esta situación. “Desde agosto estamos sufriendo con esta situación, ellos han robado desde partes de vehículos, hasta teléfonos celulares, no tienen ningún tipo de respeto hacia los residentes del barrio, utilizan navajas, armas artesanales y hasta cuchillos de cocina para intimidar a los vecinos”.

Asimismo, Alfonso manifestó que en cierta medida las personas más afectadas han sido las mujeres, acusando que cuando se dirigen hacia sus hogares luego de sus jornadas laborales son interceptadas en los parques por estos individuos que con armas blancas les arrebatan sus posesiones: “A ellos no les importa si se trata de una persona de la tercera edad o de un menor de edad, estos delincuentes nos están mirando como si fuéramos su chequera”. Afirmó el hombre con total desprecio hacia los hechos que a diario acontecen en la zona.

Atencio realizó también un primer llamado a las autoridades afirmando que no cuentan con el suficiente cuerpo policial para atender los casos que se han venido presenciando. “Nuestro primer llamado es para que asignen más uniformados a los cuadrantes del barrio pues no existe un pie de fuerza adecuado para atender los casos que se están presentando en el corregimiento. Si bien contamos con dos cuadrantes, no poseemos un CAI fijo para realizar las respectivas denuncias en estas situaciones”, expresó.