Las recientes amenazas de muerte que recibió la gerente del ESE de Malambo

La gerente del Hospital Local de Malambo, Eimy Liz Camargo Molina, quien sufrió un atentado a bala en la noche de este miércoles en su vivienda en el municipio de Soledad, ya había recibido amenazas de muerte.

La mujer denunció que a su casa en el barrio El Tucán, esa misma a la que sujetos desconocidos llegaron y dispararon contra una camioneta de su propiedad, ya habían enviado coronas fúnebres con mensajes intimidatorios.

Lo anterior fue señalado por la víctima en conversación con Emisora Atlántico: “Cuando sentí los impactos, el esquema que me está protegiendo me lanzó al piso, y después de ahí todo fue confuso. Fue una situación bastante escalofriante, jamás lo había vivido, aún me tiemblan las piernas, estoy mal y físicamente, pero dándole gracias a Dios que no cumplieron su objetivo, porque esto es claramente un anuncio de que quieren perpetuar el acto de quitarme mi vida”.