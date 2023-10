¿Desistió de la paz total?: filtran extorsión de Borré Barreto a comerciante

La llamada, según conoció EL HERALDO a través del Inpec, se habría dado la semana anterior y hoy hace parte del extenso material probatorio contra el grupo criminal que en múltiples ocasiones ha sembrado el terror en todo el departamento del Atlántico, afectando el comercio y el sector transportador.

Juan Manuel Borré Barreto: Buenos días, te voy a hablar a calzón pelado, te habla Borré mi hermano, vea, ahí me hiciste que me capturaran los pelaos, también me mandaste un recibo falso, ahí no refleja nada mi hermano, te estoy buscando…

Víctima: Pero porque si yo les pagué, yo hice lo que ustedes me dijeron… si ya les mandé otro millón, un millón, ya llevan cuatro millones de pesos…

Borré Barreto: Eso, te estoy diciendo que vayas y pues vayas y verifique, porque eso no refleja…