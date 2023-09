Condenan a más de 36 años de cárcel a feminicida en Costa Hermosa

Trascendió que Junco Paternina fue internado y que permaneció en UCI por varios días. Cabe recordar que aquel lunes en la mañana, EL HERALDO dialogó con una vecina de la mujer asesinada, quien contó detalles sobre lo ocurrido en ese tenebroso episodio: “Eso fue como a las seis de la mañana. Yo me asomé porque escuché un ruido, vi a la hija sosteniéndola porque se había caído y me di cuenta de la sangre, me alarmé y enseguida corrí a levantarla, ella estaba consciente, pero se veía muy mal, una de las heridas era demasiado profunda. Todo eso pasó enfrente de la hija de ellos”.

“Después de que ella apareció ensangrentada, el señor Hernando salió a la terraza con un cuchillo y se comenzó a herir en el cuello, en ese momento llegaron los Policías y lo auxiliaron en un motocarro”, contó la vecina.

Para ese momento, Olga había sido trasladada a la Clínica Murillo de Soledad, donde murió poco después.