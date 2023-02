Familiares reconocen cuerpo de hombre hallado muerto en el Caño de la Auyama

Recordando ese día que pasó a ser de efusividad a emotiva tristeza, José Martin Padilla, tío del hoy occiso, contó a EL HERALDO detalles de lo ocurrido: “Él estaba tomando desde la una de la tarde del domingo en la casa de una sobrina que llegó de Santa Marta y allá pasó el día. En horas de la noche nuestros familiares se devolvieron para su ciudad y a él lo trajeron hasta acá”.

El hombre continuó tomando, esta vez en su casa. “Como a las 10 de la noche fue la última vez que lo vi, sacó una cerveza y salió, iba bailando por todo el camino. Al día siguiente la mamá me dijo que no había regresado, lo que se me hizo extraño. Yo llamé a sus compañeros del trabajo en el mercado y me dijeron que por allá no estaba tampoco”, añadió el allegado.

La noticia llegó. “A nosotros nos dijeron que había un hombre muerto en el Caño de la Auyama, pero no pensamos que fuera él. Al final fuimos a Medicina Legal y de ahí nos remitieron a la Fiscalía, donde nos mostraron las fotos y lo reconocimos” dijo Padilla.