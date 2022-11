Familia investigada por contrabando de celulares queda libre, pero vinculada

De esa manera, Jesús Yepes, abogado defensor, aclaró que estas personas, identificadas como Álvaro Yazid y Miguel Ángel Vargas Ruiz, María Estela Granados Araque y Maritza Ruiz de Vargas, fueron imputadas, y posteriormente quedaron en libertad por decisión de la juez 13 penal municipal de garantías.

“La Fiscalía ordenó la captura de los miembros de una familia por varios delitos. Estas órdenes de captura para nada eran necesarias, pues los hechos que se están investigando ocurrieron en los años 2012 y 2013, de empresas que ya no están en funcionamiento. Tras la imputación, la defensa se opuso a la medida de aseguramiento porque no era urgente y no tenía ningún tipo de pertinencia, y por ello la juez así lo decretó. No se ordenó la privación de la libertad y los defendidos quedaron libres porque, entre otras cosas, la Fiscalía comenzó a hablar de un enriquecimiento ilícito que en pocas palabras no tuvo cómo comprobar”, señaló el jurista.