Familia de mujer que cayó de piso 11 pide que el caso sea investigado

Aseguró que tiene preguntas sin respuestas, y que por ello el ente correspondiente debe llegar hasta el fondo de la situación.

Mencionó la mamá de la hoy fallecida que su hija tenía tres hijos menores de edad que después de esta calamidad quedan “desamparados”: “Nosotros no sabemos en sí qué le pasó a Arnelis, lo que me comentan es que ella se cayó, pero no sabemos si le pusieron una trampa, o si fue descuido, o si ese lugar era peligroso, porque además no tenía señalización”.

Abrazada de su hijo Dilson, uno de los hermanos de la víctima, finalizó reiterando la petición de que la autoridad establezca de manera detallada lo ocurrido.

La conversación fue aprovechada por el joven, quien manifestó que “una empleada de mi mamá llamó a mi esposa para preguntarle qué había pasado con mi hermana, porque mi mamá estaba llorando. Yo intenté indagar e irme para la obra, pero un amigo me llamó y me dijo que ella se había caído”.

De manera seguida, una llamada de alguien del trabajo de la mujer le confirmó lo acontecido.