Docente denuncia llamadas extorsivas después de registrar su emprendimiento

En diálogo con EL HERALDO, Saad Saad contó detalles de lo ocurrido: “Yo tengo un negocio que se llama ‘Anuar en su Punto’, es un restaurante de comida a domicilio y pienso poner una sede, por lo que lo registré en la Cámara de Comercio. Qué casualidad que cinco días después de registrado, los bandidos tienen toda la información. Un individuo me llamó por teléfono a pedirme dinero, ya cuando me di cuenta de que me estaban extorsionando le colgué”.

Todo resultó sospechoso para el periodista, quien aseguró sentir angustia tras la llamada. “Después de eso el tipo me escribió amenazas de muerte por WhatsApp, me dijo que me tenían ubicado y que no abriera el negocio”, agregó.