En la mente de ‘el Satánico’, asesino condenado por el crimen de Brenda

Pero además hubo espacio para el análisis del comportamiento de este hombre conocido con el apodo del Satánico desde hace algunos años. Hay que recordar que este alias de Maldonado Cera surgió en una investigación llevada a cabo por la Fiscalía, en la que quedó evidenciado de que algunas muertes por las que este se investiga, ocurridas entre 2002 y 2012, las víctimas tenían una particularidad en sus cuerpos: los cortes de los dedos de las manos. En este caso el dedo medio y el anular para conformar, según las pesquisas, el ‘Signo de Voor’. Actualmente el Signo de Voor es interpretado como “Yo te amo Satanás o Yo te amo Lucifer”; según publicaciones antiguas se dice que es utilizado para invocar a los muertos. Pero además, según registros de Medicina Legal, los cuerpos tenían marcas hechas con navaja como estrellas de cinco puntas.

Sobre el particular, el sicólogo y docente Farid Alejandro Carmona, especialista en ciencias de la complejidad, señala que una persona como Tomás Maldonado podría pertenecer a la categoría de la psicopatía. Eso sí, el experto aclara que su respuesta surge a partir de la teoría.

“La respuesta es hipotética y teórica porque personalmente yo no he tenido la oportunidad de hacer un examen semiológico a la persona, o un elemento que me permita inferir cuáles son sus características, pero en términos generales esta persona pertenece a una categoría que es la psicopatía. El psicópata se caracteriza por ser acucioso, inteligente e incluso brillante”, comunica el profesor Carmona.

Luego explica que en la configuración del entramado para cumplir el cometido, que en este caso es el asesinato de una persona, el sujeto (Maldonado Cera) “puede durar mucho tiempo siguiendo a la víctima, estableciendo cuáles son sus preferencias, gustos y demás”.

Sobre la escogencia de esas víctimas, si bien se ha establecido que figuran jóvenes, mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQ, Carmona define que volviendo a hacer uso de la teoría los casos sí están dirigidos a un tipo específico de población.

“Hay que revisar si esta persona tuvo algún tipo de experiencia en su infancia, con situaciones que acontecen, con personas que están a su alrededor, que los cuidaban o que los maltrataban y quedó esa huella. Por otro lado, los núcleos homosexuales, que no significa ser homosexual, el sujeto se defiende o las controla reaccionando negativamente contra las personas que en el mundo externo pueden tener esas características”, opina el sicólogo.

Y agrega que “aquí funcionan un mecanismo de defensa que es proyección: yo saco de mí esos elementos negativos, los pongo en otras personas y, como son evidentes que los tienen las otras personas, pues es digno, entre comillas, según ellos, de que no viva o que se les pueda hacer un daño”.