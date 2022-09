El milagro de Leidys, la sobreviviente de siniestro en Campeche

Leidys Daniela Acosta Márquez, de 19 años, no ha podido recordar el momento en el que iba de parrillera en una moto con su pareja y un tractocamión los arrolló. Ella no sabe cómo ni cuándo llegó a la Clínica Reina Catalina de Baranoa luego de haber quedado al borde de la muerte tras perder su pierna izquierda, sufrido fracturas en dos de sus costillas, así como un trauma craneoencefálico.

El mismo siniestro cobró la vida de Christopher Ojeda Peñate, de 26 años, quien era su novio, pero quien en la memoria de la joven no existe, de momento, pues muchas cosas fueron borradas por el golpe.

Todo ocurrió en la noche del pasado 16 de agosto en la vía La Cordialidad, a la altura de Campeche, Baranoa, exactamente a las 7:30 p. m., cuando iban por la curva conocida como ‘Portal de Belén’.