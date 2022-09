Barranquillero muere en México tras resultar herido en un atraco

En el transcurso de la mala noticia, la víctima mortal alcanzó a hablar con la progenitora y a contarle los motivos que lo ausentaron, y que uno de los tiros se produjo a la altura del pulmón. “Él (Sergio) me dijo, mami linda yo estoy bien, estoy en la unidad de víctimas y violencia de México porque fui asaltado y herido. De inmediato le pregunté cómo estaba la lesión, pero no me respondió”.

Tras el estado de salud de De Alba, la funcionaria informó que adelantarían el traslado a Colombia, pero este no fue posible. “Así herido me lo iban a enviar, porque hicieron el trámite, pero se puso mal y tuvieron que regresarlo al hospital, donde lo reanimaron por 30 minutos, pero no aguantó”, aseguró Martínez. Horas más tarde les notificaron su deceso.