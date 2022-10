El asesinato de un exmiembro del M-19 que todavía tiene cabos sueltos

Desde su regreso a la vida civil en el año 94, Romero tuvo varios episodios relacionados con amenazas de muerte. No podía dormir tranquilo, según narraron los familiares tras su asesinato. Incluso, cuando vivió en el barrio La Victoria junto con su pareja optó por cambiar de domicilio hacia el municipio de Soledad por un sufragio que le dejaron en la puerta de su casa.

En otro momento, cuando ya se había trasladado a su nueva vivienda, le enviaron a la casa de su progenitora una lista con siete nombres de reinsertados entre los que se encontraba el suyo.

Silvia Gutiérrez de Romero, madre de la víctima, dijo para aquel momento: “Hace algún tiempo mataron uno y el segundo fue mi hijo”.

Romero Gutiérrez no tuvo militancia armada en la Corriente de Renovación Socialista desmovilizados en Flor del Monte, Sucre, sino que su papelera de ideólogo y tras su reinserción obtuvo el título de abogado. Y para la fecha del crimen, incursionaba en el mundo político local y se le observaba en conferencias y foros sobre la paz, de acuerdo con el testimonio de su madre.

Precisamente el mismo día del crimen de Romero Gutiérrez se llevó a cabo en el Hotel Country Norte de Barranquilla un Foro sobre la Situación Económica y Política del país, organizado por el Centro de Ideas Políticas y Económicas Rafael Uribe Uribe de la Universidad del Atlántico. El entonces ministro de Trabajo Angelino Garzón, asistente al evento, reveló a los presentes la petición que unos días antes, es decir a finales de abril, le había hecho la víctima.

“Hace unos 15 días, cuando llegué a Barranquilla, (Romero) me decía desesperado, implorante: ministro ayúdame, que estoy muy amenazado, no deje que me maten y me mostraba una carta que le había enviado al Ministro del Interior…”.

En su discurso, Garzón también preguntó: “¿Qué hay detrás de todos los asesinatos?, ¿qué hay detrás de la ofensiva de convertir a Barranquilla en otro escenario de la guerra?”.

Para aquel momento, Garzón, quien dimitía al ministerio en procura de ser postulado a la Presidencia de la República por sectores independientes y de la izquierda, propuso al alcalde de Barranquilla y al gobernador del Atlántico: “hay que defender a Barranquilla como territorio de paz, no permitamos que Barranquilla se vuelva un escenario de guerra…”.