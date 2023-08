‘Moto Negra’: “depredador sexual” que estaría de nuevo al acecho

El temor que la invadió no fue solo por saber lo que le había ocurrido a la otra persona, sino de pensar que el victimario que supuestamente perpetró este vejamen fuese nadie más y nadie menos que Gerson Enrique Salcedo Arias, conocido como ‘el Abusador de la Moto Negra’, capturado en noviembre de 2021 por el CTI en Soledad, y señalado de acceder carnalmente a por lo menos 10 mujeres.

“En el momento en el que yo leí la noticia me dio una presión en el pecho, sentí miedo en el momento, me dio rabia, impotencia, el hecho de saber que puede ser esta persona nuevamente haciendo de las suyas y perjudicando a más mujeres, haciendo daño, pues nosotras las mujeres somos las más vulnerables, la verdad me molestó mucho”, dijo Andrea* a EL HERALDO.

De la misma manera, la mujer manifestó que al momento de leer todo lo que le ocurrió a la denunciante “sentí que se puede tratar de la misma persona. El hecho de la descripción que dan en el relato, pues, de todo lo que le hizo a la chica, pareciera que estuviera viviendo el momento nuevamente. Entonces es bastante frustrante”.