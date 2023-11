Reportan desaparición de adulta mayor en Barranquilla

A través de una circular de búsqueda de la Fiscalía, las autoridades y familiares de la señora Beatriz Molina de Coello, de 86 años, se encuentran en la tarea de dar con su paradero. La mujer se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 18 de noviembre.



Según el reporte, Molina de Coello fue vista por última vez en el barrio Betania. Ella se encontraba en un hogar geriátrico en ese sector.



“A mí me avisan a las 8 de la mañana que la acudiente la habían sacado del hogar geriátrico donde estaba. Se hicieron pasar por mi hermana y la sacaron. El hogar no tiene cámara de seguridad y no pudimos verificar quién la sacó”, dijo en diálogo con EL HERALDO Elizabeth Coello, hija de la señora Beatriz.