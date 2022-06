Delincuentes en moto atracan a ciclista en la Circunvalar de la Prosperidad

El testigo manifestó que los criminales luego arrancaron a toda velocidad hacia el municipio de Malambo.

“Esta no es la primera vez que sucede eso. Llevábamos motorizados que nos acompañaban, pero ni con ello pudimos estar a salvo. La otra modalidad es que si no van en moto, te empujan a veces cuando salen del monte. Te empujan y te quitan el celular, muy poco quitan las bicicletas porque no tiene como transportarlas. Pero ha pasado anteriormente que las bicicletas también se las roban”, apuntó la persona.

EL HERALDO conoció que agentes de la Policía que atendieron el caso, en compañía de los ciclistas, llegaron hasta el barrio El Tesoro de Malambo, sitio donde dio la ubicación el teléfono de la mujer, pero el elemento no fue recuperado.