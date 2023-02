Por chaqueta de jean identificaron a macheteado de Me Quejo

La mujer, en diálogo con EL HERALDO, manifestó que este era su pareja y respondía al nombre de Hernando Russo Cantillo y que además tenía 40 años de edad.

Maza dijo que Russo Cantillo llevaba dos días desaparecido y que se enteró de su muerte luego de que amigas la llamaran a su celular para avisarle que las autoridades policiales habían encontrado en el sector antes mencionado a una persona con sus características.

“Yo me encontraba como todos los días laborando en una casa de familia, como lo vengo haciendo desde hace un año aproximadamente, cuando recibí una llamada de parte de unas amigas. Me informaron sobre las características de un hombre que fue hallado sin vida. Les pedí que me detallaran cómo iba vestido, a lo que me respondieron: tenía una chaqueta y un pantalón azul y una camisa rosada. Ahí yo dije de inmediato ese es Hernando, porque esa chaqueta era mía”, narró la mujer.