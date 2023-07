Con supuestos correos de la Fiscalía delincuentes estafan a ciudadanos

"Yo estaba ese día con mis hijas y, de repente, me llegó un correo. Yo no suelo leer e-mails, pero como era de la Fiscalía entré de una. Me advertía que yo no había asistido a la primera citación que me hicieron, y que por eso me estaban enviando los detalles de la segunda cita por una presunta falsificación de documentos. Yo soy consciente de que uno no puede creer estas cosas, que existe gente con malas intenciones, pero es un momento en el que hay un pánico, uno se llena de estrés y miedo, así que yo por el afán de ver qué decía en la citación, entré de inmediato al link", relató la víctima con voz de arrepentimiento.

No obstante, un gran detalle pasó por alto este ciudadano a la hora de abrir el enlace en el que aparecería la supuesta citación: Dicho correo electrónico no era de una cuenta oficial, sino de una dirección que nada tenía que ver con el ente acusador: seleccionpersonalsuministro@gmail.com, dirección electrónica que evidentemente no es un canal propio de la Fiscalía General de la Nación, más bien es una de las tantas direcciones con las que delincuentes vienen cometiendo hurtos en las cuentas bancarias de las personas incautas, principalmente.