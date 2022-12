Clienta de banco denuncia traslado no autorizado de dinero de su cuenta

En denuncia interpuesta ante la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta y aportada a este medio, la víctima detalla que todo comenzó en la tarde de ese día luego de intentar pagar con su tarjeta de ahorros en un negocio del sector de El Rodadero.

En el lugar, de acuerdo con la mujer, el encargado del establecimiento le notificó que su tarjeta aparecía en el dispositivo de pago como bloqueada, por lo que no pudo utilizarla.

“Me dirigí a la sede de Davivienda de El Rodadero y allí consulté con un asesor. Este lo que me comunicó fue que el desbloqueo de la tarjeta me llegaría en una hora. Retorné a mi casa, en Santa Marta, y al abrir el correo electrónico veo las notificaciones de dos transacciones realizadas a través de la plataforma virtual de la entidad. Una a las 13:32 por la suma de 4 millones de pesos y la otra a las 13:34 por 3 millones 980 mil pesos. Reitero que me vaciaron mi cuenta de ahorros con los depósitos provenientes del pago de mi salario, primas y vacaciones con las que había programado un viaje al exterior”, detalló.

Posterior a esa situación, indicó Albor Escobar que se comunicó “con el teléfono rojo de Davivienda, al área de fraudes, en donde denuncié el hurto de mi dinero, me entregaron un radicado y me notificaron de un seguimiento”.

El pasado 28 de diciembre, según la usuaria, dieron respuesta al radicado originado por el reporte telefónico el día de los hechos diciéndole que: “Al revisar la trazabilidad de las transacciones desconocidas por usted, se evidencia que cursaron de manera normal, conservando los mismos parámetros de transacciones usualmente realizadas por usted. Por este motivo, no es posible atender favorablemente su solicitud”.