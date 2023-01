Casos que reclaman por no quedar en la impunidad

El domingo 22 de mayo, en horas de la mañana, las bocinas de los carros que transitaban por la carrera 31 con calle 60 del barrio El Recreo, de Barranquilla, despertaron a los vecinos. Se había generado un pequeño trancón en el que un bus de servicio público no podía pasar; dos vehículos obstaculizaban la vía, uno de estos tenía un cuerpo sin vida dentro.

Fue el conductor del autobús quien se bajó del mismo y llegó a tocarle la ventana a la persona que se encontraba en aquel automóvil rojo. Dentro estaba un cadáver, atado de manos y con dos impactos de bala. Se trató de Víctor Rivera Ayala, de 27 años, quien había sido reportado como desaparecido la tarde-noche del sábado 21, luego de que no retornara al municipio de Palmar de Varela, en donde residía con su familia.

Las autoridades llegaron hasta el sitio y comenzaron las investigaciones, las cuales hasta el día de hoy no han sido fructíferas. Este medio conoció que el fiscal que lleva el caso le afirmó a la familia que no se había tratado de un hurto. Y es que Víctor tenía su rejoj y muchas de sus prendas, lo único que no estaba era el celular.

Los moradores del barrio señalaron que a esta persona no la asesinaron en ese lugar, pues ningún impacto de bala se escuchó en el sector. Al parecer, el cuerpo sin vida de Victor fue llevado hasta la zona, en donde posteriormente lo amarraron y abandonaron.

Se supo que el hoy occiso dio una última señal de vida, pues le envió un mensaje de voz a su madre, mencionando que se dirigía en su carro hacia Caribe Verde a recoger una carrera. Iban a ser las tres de la tarde cuando eso ocurrió, esa fue la última vez que ella habló con él.

Del joven se conoció que era humilde, trabajador, y preocupado siempre por su familia, sobre todo por su hijo y su esposa.

La investigación de este crimen es comandada por el CTI de la Fiscalía, y hasta esta publicación se desconocía si los peritos encontraron huellas, fluidos o elementos de otras personas dentro del carro de la víctima; así mismo, ningún móvil, por lo que se espera que las preguntas detrás de la muerte de Víctor puedan ser contestadas pronto.