“Preguntamos en toda B/quilla por el accidente de José Elías”

Otras víctimas de ese grave accidente fueron Sergio Alejandro Gallego Arango, de 30 años, y Eliana Cristina Henao Giraldo, de 29, quienes llevan seis meses de matrimonio y afortunadamente ya se encuentran fuera de peligro.

Así lo confirmó Camilo Gallego, hermano del primero en mención, a EL HERALDO: “Mi hermano todo el fin de semana estuvo en UCI, tuvo fractura de cráneo, tenía el cerebro inflamado, un pulmón afectado, mientras que mi cuñada tuvo múltiples traumatismos en el tórax, ella estuvo desde un principio en piso, pero a Sergio apenas lo pasaron este martes y lo van a operar de una lesión en el brazo”.

El hombre dio a conocer que él fue el primero en llegar a la clínica el día del siniestro: “Yo fui el primero en llegar de todos los familiares –tanto del fallecido como de mi hermano y la esposa– y me encuentro con que había una persona muerta, mi hermano gravemente herido y la esposa también. Mi cuñada estaba consciente y dio mi número”.

Para el familiar fue raro encontrarse con la sorpresa de tener de frente a los presuntos culpables y no reconocer que eran ellos: “En la esquina yo vi a un grupo de personas que estaban hablando con los policías, y le pregunté a uno de los uniformados quienes eran, a lo que él me contestó que eran de otro accidente y que no le prestara atención a eso. Luego veo las noticias y los videos y me doy cuenta de que las personas de la camioneta eran las mismas que estaban en esa esquina”.