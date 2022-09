Sentida despedida a víctimas de ataque en Las Flores

Con notable tristeza y desbordados de dolor arribaron al cementerio la Inmaculada Concepción los familiares y amigos de Henry David Flórez Pallares, quien era chef de un reconocido bar de la ciudad, y quien resultó muerto a balazos durante los fatídicos hechos que se presentaron ese día en el establecimiento de razón social Donde Migue.

A dos días de lo acontecido, familiares y amigos del hoy occiso se reunieron en el camposanto para darle un último adiós, que como aseguró su hermana Gina Flórez Pallares “era el ejemplo a seguir, porque crecimos sin padres, siempre nos guiaba, nos daba buenos consejos. Realmente nos deja una pérdida enorme”.

Con gran dolor, los presentes rodearon al ataúd, mientras que la voz de la compañera sentimental de Henry se alzaba para hablar por última vez hacia su cuerpo sin vida. “No te vayas papito, no me dejes sola, te lo ruego. ¿Por qué te hicieron esto? Tú no lo merecías, no merecías irte de esta forma, tenías que seguir viviendo”, señaló.

Y así, mientras el féretro era depositado en su tumba, su compañera sentimental sumergida en el dolor gritó el último adiós hacia Henry: “Yo no puedo con esto, mi corazón está roto, maldigo una y mil veces a quienes te hicieron esto”.