“No sabemos por qué lo mataron, el ‘Gordo pioneer’ era muy querido”

La víctima resultó siendo sorprendida por sus agresores, dos sujetos en moto, quienes con arma de fuego le dispararon para luego darse a la huida. Tras ello, el ‘Gordo pioneer’, como era conocido, ingresó a un centro médico, donde tiempo después los galenos confirmaron su deceso.

Una familiar del hoy occiso señaló no saber el porqué de lo ocurrido, debido a que las autoridades no han capturado a nadie: “A mí me avisaron estando en mi casa, me llamó un pariente y me dijo que le habían disparado, yo salí corriendo a cambiarme, y me fui para el Camino El Bosque. Cuando yo llegué todavía estaba con vida y ya al tiempo me dijeron que no resistió”.

La mujer aseveró que realmente no sabe “por qué le hicieron esto. Era una persona muy querida en el barrio, todos lo conocían y hablaban bien de él”.

De acuerdo con la allegada, Pérez Cervantes recibió tres impactos de bala en la cabeza.

“En total dejó siete hijos. Él vivía en El Bosque, le decían el ‘Gordo pioneer’ porque entre él y los hermanos tenían un picó hace años que se llamaba así”, finalizó la pariente de la víctima, mientras pedía justicia por el crimen.