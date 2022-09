Caso Gabriela Romero: revelan imágenes de escena del crimen

Al cierre de los testimonios y cuando se dio tiempo para un receso hubo un momento de discusión entre la fiscal del caso y el acusado.

Faisullys Montes, fiscal tercera ante jueces especializados, se refirió a Levith Rúa como “condenado”, a lo que el hombre respondió: “me sentenciaron, pero eso está en casación, en firme no ha llegado la condena y no es como lo dice la fiscal que yo estoy condenado. Tengo los recursos de apelación, porque en ese proceso (menor venezolana) se llevaron muchas cosas inadecuadas y por eso apelamos, y hasta ahora no ha llegado nada. Entonces no puede decir que estoy condenado, aún no he firmado nada”.

Posterior a eso, el representante del despacho ordenó al acusado bajar la voz y regresar a su puesto.

EL HERALDO conoció que la continuación del juicio está programada para el mes de octubre y seguirá con los testigos de la nueva defensa de Rúa, quien en desarrollo del proceso ha cambiado de abogado en cinco oportunidades.