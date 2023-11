Santo Domingo: “Es un dolor muy grande ver a tu hijo y a tu nieto muertos”

El hombre continuó su relato: “Traté de agarrar a mi hijo, pero cuando intenté no pude, porque se me vino el mundo encima tan solo de ver a mi hijo y a mi nieto ahí tirados. Los sicarios se fueron huyendo. No les importó nada. Ellos ya estaban muertos”.

Feifo contó que en la casa siempre permanecen otros niños, pero que en el instante que pasó todo solo estaba el pequeño Keiler. “Horas antes de eso lo habíamos tenido bailando. Mi nieto era un niño feliz, alegre, que le gustaba el baile. El papá lo apoyaba, porque le gustaba la música, no era hombre de problemas”, dijo.

“Realmente pido que se haga justicia, porque es un dolor muy grande ver a un nieto y a un hijo muertos. Yo hubiese preferido que me mataran a mí y no a ellos”, finalizó el allegado.