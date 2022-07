“No se descarta extorsión”: Pumarejo sobre atentado a conductor

El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo se refirió al atentado criminal en el que perdió la vida el conductor de la empresa de transporte público urbano Coolitoral, José del Carmen Hernández Padilla, en hechos ocurridos el lunes en el barrio Villa Cordialidad, en la localidad Suroccidente de la ciudad.

En diálogo con medios de comunicación, Pumarejo expresó que “en este momento la comunicación que tenemos es que la empresa no había recibido algún tipo de amenaza extorsiva o había llegado algún tipo de mensaje. No hay indicios, pero no se ha descartado. En este momento se está investigando para ver qué sucedió y por qué se dio esa tragedia”.