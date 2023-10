“Yordi se fue de Aracataca para Barranquilla con un sueño y no va a regresar”

La compañía le asignó labores en un supermercado Ara, ubicado en la carrera 42E con calle 80, barrio Ciudad Jardín. Mes y medio tenía trabajando en el lugar, y en la tarde de este martes 3 de octubre, un pistolero acabó con su vida de un disparo en la cabeza.

La familia del joven, quienes viajaron desde aquella población vecina, hasta la casa en la que reside la abuela de Yordi, en el barrio La Sierrita, se encuentra completamente quebrados con lo ocurrido.

“Nos enteramos de lo que pasó tipo 5:20 de la tarde. Él solo llevaba mes y medio trabajando ahí. Yo me imagino que por el sujeto le tuvo miedo a que mi hijo lo detuviera, porque le vio el uniforme, este le disparó. Pero él no tenía armamento, no tenía nada”, dijo Jader Piñeros, padrastro de la víctima mortal.