“No va a seguir haciéndole daño a ninguna familia”: hija de Brenda Pájaro

Una de estas fue Gisella Durán Pájaro, hija mayor de Brenda. A la salida del juzgado expresó que “se logró lo que queríamos, que era que dieran el fallo condenatorio. Aún no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero sabemos que no va a salir. Que eso era lo que queríamos, que eso era lo que estábamos buscando. Que él no saliera, que sabemos que no va a seguir cometiendo delitos, que no va a seguir haciéndole daño a ninguna familia”.

Acto seguido, la mujer hizo referencia a la decisión de la jueza en cuanto a la absolución de Tomás Maldonado en dos delitos por los que se acusaba: acceso carnal violento y hurto calificado agravado.