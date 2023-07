Salpicados por ‘dineros calientes’: se viene segunda etapa en investigación

Por allá en los años 90 se habló de la figura de los ‘dineros calientes’, una expresión que se acuñó a aquellos recursos de dudoso origen que iban a parar a campañas políticas. Hoy ese mismo término podría usarse dentro del sonado caso del ‘Nicolasgate’, el cual ya dio sus primeros resultados con las capturas de Nicolás Fernando Petro Burgos, primogénito del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la exesposa de este, Daysuris del Carmen Vásquez Castro.

Cabe recordar que en marzo de este año, Day Vásquez, como es conocida la mujer en el círculo social y político barranquillero, prendió el ventilador luego de finalizar la relación con Petro Burgos y dio detalles sobre unas elevadas sumas de dinero que, aparentemente, fueron entregadas al hijo del presidente por dos peces gordos de la región Caribe: el cuestionado empresario momposino, Alfonso del Cristo ‘el Turco’ Hilsaca Eljadue, y Samuel Santader Lopesierra, apodado el Hombre Malboro, el zar guajiro del contrabando durante los ochenta y noventa. Este último fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, regresó y hoy quiere gobernar Maicao, su pueblo natal.

La tarea, según lo denunciado por Vásquez, era que esa plata, estimada en 1.000 millones de pesos, debía llegar a la campaña de Petro Presidente, pero no fue así y, al parecer, habría quedado en posesión y para uso personal de Nicolás. Y de Day, según la investigación de la Fiscalía, pues este sábado trascendió que la pareja Petro Vásquez es investigada por lavado de activos.

En esa línea fueron citados en el supuesto entramado denunciado por Day, Samuel Santander Lopesierra y su hija Mónica ‘Kiki’ Lopesierra; ‘el Turco’ Hilsaca; César Emilio Vásquez Buendía, tío de Day; Camilo Burgos Soto, primo de Nicolás; Germán Londoño, cercano a Nicolás; y Máximo Noriega, el hombre fuerte del petrismo en el Atlántico.

En sus encuentros con los entes de control y de investigación los Lopesierra habrían negado tal nexo con Petro Burgos y la entrega de dinero a la campaña de Petro Presidente. Lo mismo hizo Hilsaca Eljadue, quien además agregó que interpuso una denuncia por injuria y calumnia ante la Fiscalía contra Day Vásquez.

Por su parte, Burgos Soto, Germán Londoño y César Vásquez Buendía, habrían aplicado la ley del silencio en torno a lo indagado.

En el caso de Máximo Noriega, en mayo de este año, fue escuchado por la Procuraduría Provincial de Barranquilla y a la salida de la diligencia de declaración dio detalles de lo que había sucedido en la sala del ente.

“Yo vengo en calidad de testigo, yo solicité a la Fiscalía y a la Procuraduría que se me llamara en efectos de decir la verdad y hoy fue un procedimiento que cumplí como testigo. No soy sujeto procesal porque no soy funcionario público, vine a decir la verdad y vengo satisfecho porque la Procuraduría garantiza que se lleve a cabalidad el proceso”, expresó Noriega, en su momento.

Aparte, mencionó: “Hay unas calumnias e imprecisiones para hacer daño político”. Así como también manifestó que se siente tranquilo porque “cuando salga a la luz la verdad se va a descubrir que todo ha sido una estrategia más mediática que jurídica para controvertirnos políticamente”.

Y ayer, cuando buscaba el aval de la Colombia Humana para la Gobernación del Atlántico, expresó que “Nicolás (Petro) deberá responder ante la justicia”. No obstante, según conoció EL HERALDO, la línea de investigación de la Fiscalía General se dirige hacia este y los otros salpicados.