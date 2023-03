Pasó un año y nuevamente el sentimiento de desesperanza llegó a ella; empero, el Foreing Office preguntó nuevamente por su caso, le escribieron y le dijeron que se estaban comunicando con el Fiscal General de la Nación por medio del embajador en Bogotá. “Eso me dio una piquiña que me decía que tenía que seguir insistiendo en el caso”.

“Yo le escribí a Patricia Linares, fiscal encargada. Me ofrecieron una entrevista y la persona que me pusieron fue a un patrullero, quien se comunicó por Whatsapp, me dio una cita y el tipo no me llamó, al día siguiente lo volví a llamar y me dijo que estaba ocupado. Me dio otra fecha, se hizo la entrevista, horrorosa, ese hombre no tenía la capacidad, la sensibilidad ni la educación para realizarla", manifestó.

Rosa se dirigió al consulado colombiano en Londres. Escribió correos electrónicos a la Fiscalía buscando una nueva entrevista, pero no supo más. “Realicé este viaje a Barranquilla me dije que dejara los miedos, llegué hasta las oficinas del ente acusador y le dije mírenme, yo no nací así, esto me lo hicieron aquí en Colombia. Ya con ayuda de mi psicóloga pudimos persuadir a la fiscal, quien al final me dijo que me iba a colocar un investigador para que me entrevistara”.