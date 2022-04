Reportan desaparición de estudiante de derecho en el barrio La Victoria

Asimismo, Peralta confirmó que su hija no es de andar “en fiestas” y que se encuentra “cursando los últimos semestres de derecho en la Universidad de la Costa”.

De igual forma, la allegada mencionó que “las autoridades nos tienen bailando, fuimos a Gaula, a Sijín y finalmente a la Fiscalía para colocar la denuncia y que puedan hacer algo (…) nos hemos comunicado con todas las amistades, aunque son pocas, y nada. Ella no tiene pareja actualmente, nos dirigimos a la universidad, hemos hecho de todo para encontrarla”.

Finalmente, la madre dio a conocer que se dirigieron al lugar donde fue vista por última vez, pero no encontraron nada que los pudiera ayudar: “Nos acercamos a donde ella consignó el dinero y no nos brindaron los videos ni nada por el tema de que tenemos que tener la denuncia, realmente estamos desesperados porque no sabemos en qué estado puede estar ella, quizá alguien pensó que iba a retirar alguna suma de dinero amplia y le pudo haber hecho algo, la verdad no sé”.

Si usted tiene información que permita dar con el paradero de July Jiménez Peralta comuníquese a las siguientes líneas telefónicas: 3023322629; 3045364482; y 3102119053.